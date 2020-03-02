: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

02.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:51

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araya gelen 15 dağcı, Bahar Kalkanı Harekatı'na desteklerini göstermek ve şehitleri anmak için tırmandıkları Toros Dağları'nın 2 bin rakımında Türk bayrağı açtı.

Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'ndeki babaevine giderek şehidin babası Şuayip ve annesi Gülten Tüzel'e taziyelerini iletti.

Tüzel'in mezarına da giden dernek üyeleri, şehidin kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Daha sonra Toros Dağları'na tırmanan 15 dağcı, 2 bin rakımda Türk bayrağı açtı.

Dernek Başkanı Emre Erçelik, yaptığı açıklamada, yürüyüşlerini tüm şehitlere ithafen gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehitlerin anılarını her zaman canlı tutmak istediklerini belirten Erçelik, "Şehitlerimiz haklarını helal etsin bizlere. Mekanları cennet olsun. Allah bu necip millete böyle acıyı bir daha yaşatmasın. Biz bundan sonraki tüm etkinliklerimizde şehitlerimizi anarak onların hatıralarını canlı tutmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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