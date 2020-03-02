Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

02.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:34

Beyşehir ilçesinde bir araya gelen Konyalı doğaseverler, şehitlere minnet yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında doğaseverler, Kargın Pınarı'nda Türk bayrakları ve "Başın sağolsun Türkiyem" yazılı pankart açtı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu işbirliği ile Beyşehir ve Konya'dan katılan doğaseverlerle birlikte İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklarını açarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduklarını ve İstiklal Marşı'nı okuduklarını aktaran Büyükkafalı, "Şehitlere minnet yürüyüşümüze Belediye Başkan Yardımcımızın da aralarında olduğu Konya'dan ve çevre ilçelerden de gelen çok sayıda doğaseverimiz katıldı. Etkinlik kapsamında Fasıllar'daki tarihi ören yerlerini de ziyaret ederken toplamda 5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu etkinliği hem Suriye'de görev yapan Mehmetçiklerimize destek vermek, hem de İdlib'de şehit düşen askerlerimizi anmak için gerçekleştirdik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: AA