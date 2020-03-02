Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Haberler » Güncel » Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Haber

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Lüleburgaz ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş yapıldı.

02.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:16
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

ilçesinde, 'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş yapıldı.


Sosyal medyada yapılan çağrı üzerine bir grup, Kongre Meydanı'nda toplandı.


Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Herşey vatan için" sloganları atan grup üyeleri, şehit askerlerin isimleri okunurken, "Burada" diyerek karşılık verdi.

Yürüyüş yapan grup adına konuşan Ahmet Ercan Yıldırım, hain saldırıyı kınadıklarını, Türk milleti olarak her daim Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler