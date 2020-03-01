: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

01.03.2020 21:57 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:59

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki otomobil markasının grup üyeleri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerler için konvoy düzenledi.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan çok sayıda sürücü, Muğla Sosyo-Kültürel alanda toplandı. Buradan araçlarla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na geçen daha sonra daha sonra Şehitler Anıtı'na kadar konvoy yaptı.

Grup üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Herşey vatan için", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoya yol kenarındaki vatandaşlar da destek verdi. Gruptakiler daha sonra Yeni Şehir Mezarlığındaki şehitlikleri ziyaret etti.

Kaynak: AA

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