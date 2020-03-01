: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

01.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:02

Erzincan'da taraftar grupları, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenledi.

Kentte bulunan Süper Lig'deki farklı takımların taraftar grupları ve vatandaşlar, Saat Kulesi önünde toplandı. Kalabalık grup, daha sonra Ordu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerindeki Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Herşey vatan için" şeklinde slogan atarak yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup burada, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okuyarak "Aramızda" diye bağırdı.

Taraftar grupları, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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