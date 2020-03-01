Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Zonguldak'ta, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.
Zonguldak'ta, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.
Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, araçlarıyla kent merkezinde toplandı.
Sürücüler, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kent merkezinde tur atarak Zonguldak Valiliği önüne gitti.
Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan sürücülere vatandaşlar da eşlik etti.
Kaynak: AA