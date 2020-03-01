Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Haberler » Güncel » Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Haber

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Zonguldak'ta, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.

01.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:58
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'ta, 'nin bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.


Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, araçlarıyla kent merkezinde toplandı.


Sürücüler, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kent merkezinde tur atarak Zonguldak Valiliği önüne gitti.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan sürücülere vatandaşlar da eşlik etti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler