Türkiye, Mehmetçik için tek yürek oldu

01.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:28

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 36 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kocaali Belediyesi, Kocaali Kaymakamlığı ve Kocaali Müftülüğü organizesiyle Kocaali Merkez Cami'nde bir araya gelen vatandaşlar öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için dua etti.

Cenaze törenine, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, İlçe Müftüsü Adem Gülmek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA