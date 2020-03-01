: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

01.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:22

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları ve Alperenler tarafından düzenlenen yürüyüşte, ellerinde Türk bayraklarıyla hükümet konağı önünde toplanan yüzlerce kişi, sloganlar eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü. Grup, burada Kur'an-ı Kerim'in ardından İstiklal Marşı okudu.

Alperen Ocakları Şarkışla Başkanı Mehmet Şimşek, "Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hain saldırıyı Şarkışla Alperenleri olarak şiddetle kınıyoruz. Aziz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin azmini ve kararlılığını sarsmayı hedefleyen bu tür saldırılar asla milletimizi ve ordumuzu yıldıramayacaktır." dedi.

İlçe Jandarma Komutan Özgür Cengiz de kendilerine destek vermek için gelenlere teşekkür ederek, "Yanımızda olduğunuzu göstermeniz, bizlere gurur veriyor. Bayrağımız, dinimiz, milletimiz, bunları hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz." diye konuştu.

Yürüyüşe, esnaflar da destek verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu