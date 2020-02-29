: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:24

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 33 asker için Çankırı'da birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve 120 aracın katıldığı konvoy, Çarşamba Pazarı mevkisinden başlayarak kentin ana caddeleri üzerinden tekrar başladıkları yere ulaştı.

Mehmetçiğe destek sloganları atan gruptakilere vatandaşlar da destek verdi.

Araçlarından inerek bir araya gelen gruptakiler, İstiklal Marşı okudu, şehitler için dua etti.

Kaynak: AA

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