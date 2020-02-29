Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesinin ardından Niğde'de yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

29.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:02
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesinin ardından 'de yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanında toplanan vatandaşlar, Dr. Sami Yağız Caddesi'nden, Derbent Şehir Mezarlığı'na kadar yürüdü.


Türk bayrağı açıp tekbir getiren gençler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak saldırıyı lanetledi.

Yürüyüş gençlerin İstiklal Marşı'nı okumasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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