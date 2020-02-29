Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:59

Manisa'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş yaptı ve konvoy düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, birlik beraberlik yürüyüşü yaptı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüyen vatandaşları, yaklaşık 200 araçlık konvoy takip etti.

Ulupark, Malta, Akmescit, Dış Mahalle, Karaköy, Sultan Camii güzergahının ardından yeniden 15 Temmuz Meydanı'na dönerek yürüyüşü sonlandıran vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: AA