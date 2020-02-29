Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Karabük'te lise öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüdü.

29.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:08
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'te lise öğrencileri, 'nin kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüdü.

Karabük Kent Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla Atatürk Anıtı'na gelen grup, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Burada "komando andı"nı da okuyan öğrenciler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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