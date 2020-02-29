: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:43

Ordu'da lise öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüdü.

Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Süleyman Felek Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları eşliğinde Köprübaşı Meydanı'na gelen grup, saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği öğrenciler, şiirlerin yanı sıra daha önce şehit olan askerlerin annelerine yazdıkları çeşitli mektupları okudu.

Öğrenciler adına açıklama yapan Bedrettin Kır, şehit haberlerinin ardından uyuyamadığını, anne ve babaların feryatlarının kulağından gitmediğini söyledi.

Kır, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Vatandaşların, İdlib'deki şehitlerin isminin okunduğu sırasında "burada" cevabını verdiği yürüyüş, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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