: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:14

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.

Federasyon üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla, merkez Bağlar ilçesinde bulunan federasyon merkezinin önünde bir araya geldi.

Federasyon Sözcüsü Eyüp Birkan, burada yaptığı açıklamada, rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Rusların sıcak denizlere inme arzusuyla Birinci Dünya Savaşı öncesi doğuda Kafkaslar üzerinden, Batıda da Panslavizm politikasıyla Slav toplulukları üzerinden yaptığı hamlelere milletin geçit vermediğini belirten Birkan, "Ancak tarihi emellerinden vazgeçmeyen Rusya, bugün Suriye'de yaptığı katliamlar, soykırımlar ve işgal politikalarıyla ülkemizi kuşatmaya çalışmaktadır." dedi.

"Bu siyaset üstü bir durumdur"

Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının nedeninin ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Birkan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var demek siyasi öngörüsüzlüktür. Bu soruyu her fırsatta Suriye'deki varlığımızı eleştirmek maksadıyla dillendirenlere sesleniyoruz, yanı başımızda olayların cereyan ettiği Suriye'de binlerce kilometre öteden gelen ABD'nin, Rusya'nın, Fransa'nın ve İran'ın ne işi var? Bir devletin güvenliği uzak bir coğrafyasında vuku bulan bir hadiseye bağlı olduğu gibi yakın coğrafyasında gerçekleşen hadiselere de bağlıdır. Suriye gibi komşu ülkemizin sınırları içerisinde gerçekleşen iç çatışma ve istikrarsızlık da ülkemizin askeri, siyasi ve ekonomik güvenlik problemidir ve ilgi alanındadır. Bu sebeple kendi güvenliğimizi sağlama adına Suriye'de bulunmamızı siyasi tartışmalara, ihtiraslara ve emellere alet etmek, vatan, bayrak ve millet ülkümüze halel düşürmektedir. Bu siyaset üstü bir durumdur ve siyaset üstü bir duruş ve tutum gerektirir."

Devletin bu süreçte elini ovuşturanlara fırsat vermemek adına uyanık olması, ihtiyatı elden bırakmadan diplomatik sürecin bütün unsurlarını ve zorlayıcı diplomasiyi sonuna kadar kullanması gerektiğini belirten Birkan, "Buna rağmen hassasiyetlerimiz hiçe sayılır ve bir netice alınamazsa biz diyoruz ki, bu devletin yöneticileri gerekenleri yapsınlar ve bilsinler ki bu coğrafyanın insanları Çanakkale misali tek vücut olup ülke topraklarının her karışını şehit kanıyla sulamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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