: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:46

Muş'ta, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muş Kardeşlik Platformu öncülüğünde kentteki Belediye Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ABD, Rusya, İsrail ve Esed'e ellerindeki dövizlerle tepki göstererek, 'Kahrolsun emperyalist kafirler, kahrolsun İsrail.' sloganı attı.

Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı programda, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı Turhan Sur, burada grup adına yaptığı konuşmada, Türk milletinin yüzyıllardır İslam'ın bayraktarlığını, mazlumun yanında ve zalimin karşısında yer aldığını söyledi.

İslam'ın sancaktarı Sultan Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin ve Yavuz Sultan Selim'in torunları olduklarını ifade eden Sur, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin Suriye'de olmaması gerektiğini söyleyenler hafızalarını yitirmiş mahluklardır. Daha yüzyıl öncesine kadar tüm ümmet coğrafyası, varisi olduğumuz Osmanlı'nın mülküydü. 900 kilometre sınır komşuluğumuz bulunan Suriye'de bulunmamızı sorgulayanlar, neden Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığını sorgulamıyorlar? Terör örgütlerinin ve uluslararası istihbarat ajanlarının Suriye'de cirit attığını görmeyenler, Orta Doğu'da söz sahibi olmak isteyen istilacı ülkelere kör kalanlar, bilinsin ki 'Düşman kapıya dayansın, yangın eve yaklaşsın, sonra gereğini yaparım.' diyenlerdir."

Sur, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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