Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Çarşamba'da yürüyüş düzenlendi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Çarşamba'da yürüyüş düzenlendi.
Çarşamba Zübeyde Hanım Meydanı'nda toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sloganlarıyla Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinden yürüyüşe başladı.
Grup, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın evine kadar yürüdü.
Kaynak: AA