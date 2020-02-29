Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Çarşamba'da yürüyüş düzenlendi.

29.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:30
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'nin kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için 'da yürüyüş düzenlendi.

Çarşamba Zübeyde Hanım Meydanı'nda toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sloganlarıyla Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinden yürüyüşe başladı.

Grup, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın evine kadar yürüdü.

Kaynak: AA

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