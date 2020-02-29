: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:31

Malatya'da sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.

Malatya'da öğle namazı sonrası kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, saldırıyı kınayarak şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına burada konuşma yapan Hüseyin Polat, Suriyelilerin 60 yıldır Esed rejimi unsurları tarafından zulüm gördüğünü söyledi.

Suriye'de birçok insanın katledildiğini belirten Polat, "Hiçbir ülkenin topraklarında gözü olmayan ve tamamen insani endişelerle orada bulunan ülkemizin Türk Silahlı Kuvvetleri, aradaki mutabakata ve gerekli bilgilendirmeler yapılmasına rağmen daha önce birkaç defa Rusya destekli Suriye rejiminin saldırılarına maruz kaldı. Birçok şehit verdiği gibi son olarak 27 Şubat'ta alçak bir hava saldırısına maruz kalmıştır. Bu hain ve kalleş saldırıda 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehadet mertebesine yükselmiştir. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu