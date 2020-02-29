Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

29.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:27
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için 'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Alperen Ocakları tarafından düzenlenen gıyabi cenaze namazının ardından Fetih suresi okundu.

Daha sonra Alperen Ocakları üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Lise Caddesi'nde yürüdü.

Yürüyüşte sık sık tekbirler getirilerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı.

Kaynak: AA


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: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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