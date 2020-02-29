Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:46

Erzurum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandı.

Burada dev Türk bayrağı açarak yürüşe geçen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Yakutiye Kent Meydanı'na ulaştı.

Burada grup adına konuşan Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan, Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası 33 vatan evladının şüheda ordusuna ve Hazreti Peygamber'e yoldaş olarak uğurlandığını ifade etti.

Türk milletinin 3 bin yıllık ordu-millet geleneğine sadık olduğunu belirten Gökçan, şunları kaydetti:

"Askerimize, ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Sınırımızda emperyalizmin ortaya çıkardığı ve yıllardır mücadele ettiğimiz terör unsurlarının temizlenmesi gibi meşru bir sebebimiz vardır. Hiçbir sivil hedef alınmadan, sadece terör unsurlarını hedef alan Türk ordusu, bir hayli emperyalizmin doyumsuz iştahını bozmuş ve Hakk'ın adına küfre savaş açmıştır. Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz ve aşılmaz son kaleyiz."

Kaynak: AA