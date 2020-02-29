Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:53

Giresun'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 34 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar, Giresun Sivil İrade Platformunun (GİSİP) çağrısı üzerine şehir merkezindeki Hacı Miktad Camisi'nde bir araya geldi.

İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından öğle vakti kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi.

GİSİP adına açıklama yapan Sami Şimşek, milletçe cephede olunduğunu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta düşmana hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik günü olduğunu vurgulayan Şimşek, "Gün, yedi düvel düşmana karşı omuz omuza vererek birleşme günüdür. 42'nci ve 47'nci gönüllü alayların torunları olarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu, buradan Giresun Sivil İrade Platformu olarak haykırıyoruz." dedi.

Sami Şimşek, Türkiye'nin hiçbir zaman yenilmeyeceğinin, yıkılmayacağının ve bölünmeyeceğinin altını çizerek, "Bileğimizi bükemeyeceksiniz. Emperyalizme karşı mücadele ederken sonsuzluk kervanına katılan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her ferdine baş sağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA