Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

29.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:12

Bolu'da bir grup vatandaş, İdlib'de saldırıları önlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek için yürüyüş yaptı.

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 60 kişilik grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" gibi sloganlar atan gruptakiler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

Bir başka grup ise otomobilleriyle korna çalarak konvoy yaptı. Bazı vatandaşlar araçların camlarından Türk bayrağı salladı.

Kaynak: AA