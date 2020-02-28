: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:06

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için Çekmeköy'de yürüyüş düzenlendi.

Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüşe başladı.

Caddede bir süre yürüyen vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Yoldan geçen arabalar da kornalarını çalarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

Kaynak: AA

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