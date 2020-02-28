Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:10

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınadı.

Yüce, yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun. Öfkemiz ve acımız büyük. Rejim odakları ve iş birlikçileri yapılan bu hain saldırının hesabını en ağır şekilde verecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye rejimine gerekli karşılığı en ağır şekilde verdiğini aktaran Yüce, rejim odakları ve iş birlikçilerinin yapılan bu hain saldırının hesabını en ağır şekilde vereceğini kaydetti.

Yüce, her zaman devletin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "Artık mesele siyaset değil, memleket meselesidir. Her bir vatandaşımız devletimizin ve askerlerimizin yanında yer almalı, hiçbir tereddüte düşmeden birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA