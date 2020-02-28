Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit edilen 33 Mehmetçik için dua etti.

28.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:19
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit edilen 33 Mehmetçik için dua etti.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, şehit askerler için okulda Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler, daha sonra şehitler için dua etti ve Fetih Suresi'ni okudu.

Okul müdürü Veysel Sağlam, 'de herkesin bu acı günde birlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Sağlam, "Allah'ın izniyle çektiğimiz her acının sonunda çok ihtişamlı bir millet olarak ortaya çıkacağız. Daha güçlü ve daha üretken olacağız. Bir gün bu toprakları koruyan gelecekteki çocuklarımız bizden bahsedecektir. Ülke olarak her zaman mazlumların yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA


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: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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