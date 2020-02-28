Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:02

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İdlib'de yapılan hain saldırıda şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.



Pekyatırmacı, mesajında, Suriye'nin yıllardır Türkiye'nin kanayan yarası haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar başka bir ülkeden bahsetsek de bu ülkede yaşanan savaş ülkemizi de olumsuz etkilemektedir. Suriye'de savaşın bitmesi için hükümetimizin aldığı kararla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'ye girmiş ve oraya barış götürmek adına mücadelesini sürdürmektedir. Rejim güçleri ile süren bu savaşta maalesef acı bir haber yüreklerimizi dağladı. 33 askerimizin şehadeti tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştır. Hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Tepekent Mahallesi'nde yaşayan ve saldırıda şehit düşen Teğmen Bayram Olgun'un ailesinin acısını yüreğimizde paylaşıyoruz."

Kaynak: AA