Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:54

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Tomakin, mesajında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, millete sabırlar, gazilere de acil şifalar diledi.

"Sözün bittiği yerdeyiz." ifadesini kullanan Tomakin, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu sayesinde hiç şüphe edilmesin ki bu alçakça saldırıyı ister zalim Esed, isterse hangi güç yapmış olursa olsun mutlaka cevabını verecek güçte ve kudrettedir. Mehmedim, senin adına milletimiz, Peygamber Efendimizin adı diye 'Mehmetçik' dedi. Sen Peygamber ordusunun bir neferisin, sen bu milletin kalbinin derinliklerinden açığa çıkan bir ışık, bir umutsun. Sen mazlumun umudu, zalimin korkulu rüyasısın. Senin davan ve gayen bedir arslanları gibi ülken, milletin, dini Mübin İlayi Kelimetullahtır."

Memur-Sen İl Başkanı İsmail Çelenk ise ülke olarak ibadet ve bağışlanmayla geçecek üç aylara girişin müjdecisi mübarek bir gecede ellerini duaya açmışken, Suriye'den gelen acı haberin yürekleri dağladığını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar dileyen Çelenk, her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den Türkiye'ye yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlere yapılan saldırının, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum olmadığını vurguladı.

Bütün dünyanın, Türkiye'nin barış ve insan odaklı çabalarına yardımcı olacağına, yaşanan zulmün son aşamasında İdlib'e sığınan milyonlarca mazlum insanın çaresizce katledilmesini alçak bir sessizlikle izlediğini aktaran Çelenk, diplomasi, savaş ve insanlık hukuku çiğnenerek yapılan bu ve benzeri alçakça saldırılar karşısında sessiz kalan veya saldırının ortağı olan devletlerin, barış ve güvenli bölgenin tesisi için gerekli duyarlılığı göstermediğine işaret etti.

Çelenk, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, milli duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür." ifadelerini kullandı.

Akkuş'taki etkinlikler iptal edildi

Akkuş Belediyesinin "Milletçe başımız sağolsun." başlıklı yazılı açıklamasında, İdlib'de şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiğe acil şifalar dilendi.

Açıklamada, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde ilçe genelinde düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA