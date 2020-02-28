Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:22

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, İdlib'de şehit düşen askerler için Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Suriye'nin İdlib kentinde olan kahraman Mehmetçiğimize yönelik Rusya destekli Esed rejimi tarafından saldırı düzenlendiğini hatırlatan Başkan Demirbaş, bu hainliğin bedelini ağır ödeyeceklerini söyledi.

Demirbaş şöyle devam etti:

"Devletimiz, hain saldırıya karşı anında misliyle karşılık verdi ve vermeye de devam ediyor. Bu hainliğin bedelini çok ağır ödeyecekler. Düşman, hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Yapılan bu hainlikleri ise asla unutmayacağız. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA