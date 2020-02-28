: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:37

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okundu, Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı öncesi şehit askerler için din görevlileri Murathan Önder ve Yakup Öney tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda, İl Müftüsü Şahin Yıldırım şehitler için dua etti.

Vatandaşlardan Mutlu Aygar, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize dua ettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Hepimiz birer şehit adayıyız. Vatan için her zaman hazırız. Bu vatan bölünmez, kimse bölemeyecek." dedi.

Gökhan Dolu ise "Biz devletimizin ve yöneticilerimizin arkasındayız. Her türlü cesur kararda gereken bedel neyse ödemeye hazırız. Millet olarak bir bedel ödemek gerekiyorsa buna hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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