Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Haber

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okundu, Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

28.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:37
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için 'de Kur'an-ı Kerim okundu, 'ta Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı öncesi şehit askerler için din görevlileri Murathan Önder ve Yakup Öney tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda, İl Müftüsü Şahin Yıldırım şehitler için dua etti.

Vatandaşlardan Mutlu Aygar, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize dua ettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Hepimiz birer şehit adayıyız. Vatan için her zaman hazırız. Bu vatan bölünmez, kimse bölemeyecek." dedi.

Gökhan Dolu ise "Biz devletimizin ve yöneticilerimizin arkasındayız. Her türlü cesur kararda gereken bedel neyse ödemeye hazırız. Millet olarak bir bedel ödemek gerekiyorsa buna hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler