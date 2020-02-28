Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:16

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıyı kınadı.

İl Başkanı Mengi yaptığı yazılı açıklamada, Türk askerinin Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak, Suriye'de insani bölge oluşturarak göç dalgalarını önlemek ve ülkenin bütünlüğüne kastetmiş terör örgütlerine geçit vermemek için İdlib'de görev yaptığını belirtti.

Mehmetçiğe yönelik hain saldırının milleti derinden üzdüğünü vurgulayan Mengi, "Bu saldırıda şehit düşen 33 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yüce Türk milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bu kalleş saldırının hesabını en ağır şekilde sormaktadır." ifadelerini kullandı.

Mengi, alçak saldırı dolayısıyla Burdur'da hafta sonu gerçekleşmesi planlanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un programının iptal edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA