Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:12

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit olan askerlerin ailelerine sabır diledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayşe-Ahmet İnci camisinde cuma namazını kılan Büyükkılıç, burada hain saldırıya değindi.

"33 yavrumuz, canımız, kahramanımız şehit oldu" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Acımız büyük. Camilerde hatimler indirildi ve yapılan dualarla şehitlerimizi yad ettik. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 33 şehidimiz arasında Kayseri'nin Develi ilçesinden bir şehidimiz var. Ailesine sabır diliyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Gün bir ve beraber olma günü. Acılarımızı paylaşma ve dayanışma günü. Cenabı Allah sabır versin."

Kaynak: AA