Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:00

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesinin ardından Antalya'daki oda başkanları ve üniversite senatosunca, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek açıklaması yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Senatosunun, yayımladığı mesajda, Suriye'de 2011'de başlayan ve bugüne kadar binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir insanlık dramı yaşandığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin bölgede yaşanan iç savaş sonrasında ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca kişiye kapısını açtığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye, Suriye'de barışın sağlanması adına gerek askeri gerekse diplomatik alanda her türlü gayreti göstererek üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Ancak tüm bu gayret ve iyi niyetli yaklaşıma rağmen ateşkesi sağlamak üzere Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlenerek 33 askerimiz şehit edilmiştir. Bir Kandil gecesi gerçekleştirilen bu hain saldırı aziz milletimizi derinden yaralamış, şehitlerimizin acısı yüreğimizi dağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'da yaptığı açıklamada, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden gelen haberin üzüntü yarattığını belirtti.

Muratpaşa Belediyesi de cuma namazı sonrası camilerde helva ve lokma dağıttı.

Kaynak: AA