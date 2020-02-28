Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:44

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) oluşturduğu Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadından yapılan ortak açıklamada, Mehmetçiklerin şehit olmasından duyulan üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunulurken, şunlar kaydedildi:

"Hepimizin yüreği yanıyor, içimizde fırtınalar kopuyor. Türk milleti bu acı günü unutmayacaktır. Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehadete yürüyen kahraman askerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar nasip etsin. Milletimizin başı sağ olsun. Türk milleti olarak bir ve bütünüz. Her zaman olduğu gibi, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Cenabıhak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Kaynak: AA