Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Burdur'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Burdur'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Tarihi Ulu Cami'de okunan Kur'an-ı Kerim sonrası dua edildi.
Burdur Ziraat Odası Başkanlığınca vatandaşlara lokma dağıtıldı.
Oda Başkanı Kemal Kubilay, yaptığı açıklamada, milletçe yaraların sarılmaya çalışıldığını dile getirdi.
Kaynak: AA