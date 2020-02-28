Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Burdur'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

28.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:42
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'da, 'nin kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Tarihi Ulu Cami'de okunan Kur'an-ı Kerim sonrası dua edildi.

Burdur Ziraat Odası Başkanlığınca vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Oda Başkanı Kemal Kubilay, yaptığı açıklamada, milletçe yaraların sarılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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