Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Erzincan'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kıldı.

28.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:42
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Erzincan'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Camii Kebir'de cuma namazı kılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, namaz sonrası şehit askerler için cami avlusunda bir araya geldi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in, şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına, Vali Arslantaş'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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