Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:36

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıyı kınadı.

Prof. Dr. Taş, yayınladığı kınama mesajında, kahraman Mehmetçiğe karşı İdlip'te düzenlenen hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunduklarını ifade etti.

Yürekleri dağlayan acıyı ifade edecek bir söz bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Taş, "Allah, Regaip Kandili gecesinde şehitlik makamına yükselen kahraman askerlerimize rahmet etsin. Bu mübarek günde dualarımız, vatanımız için kanlarını akıtan şanlı gazilerimizin yanındadır. Evlatlarımızın acılı ailelerinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA