Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıyı kınadı.

28.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:36
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , Esed rejiminin 'de düzenlediği saldırıyı kınadı.

Prof. Dr. Taş, yayınladığı kınama mesajında, kahraman Mehmetçiğe karşı 'te düzenlenen hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunduklarını ifade etti.

Yürekleri dağlayan acıyı ifade edecek bir söz bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Taş, "Allah, Regaip Kandili gecesinde şehitlik makamına yükselen kahraman askerlerimize rahmet etsin. Bu mübarek günde dualarımız, vatanımız için kanlarını akıtan şanlı gazilerimizin yanındadır. Evlatlarımızın acılı ailelerinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

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