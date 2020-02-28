Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:48

Kayseri, Cumhuriyet, Kırıkkale ve Bozok üniversiteleri İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki öğretim üyeleri, 15 Temmuz Yerleşkesindeki rektörlük binası önünde bir araya geldi.

Karamustafa, burada üniversite senatosu adına yaptığı açıklamada, hain saldırıda şehit düşen 33 kahraman Türk askerine Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de baş sağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin amacının, sadece Suriye'deki terör yuvalarını yok etmek olmadığını vurgulayan Karamustafa, Türkiye'nin sınır komşusu olan Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı da amaçladığını belirtti.

Bu saldırıya misliyle cevap verileceğini ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'nun ateş çemberine dönüşmemesine yönelik mücadele sadece Türkiye'den değil, bu bölgede ve dünyada gerçekten barış isteyen tüm dünyadan da gelmelidir. Bizler Kayseri Üniversitesi mensupları olarak kahraman ordumuzun ve kahraman Mehmetçiklerimizin sürekli yanındayız ve destekçisiyiz. Gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınırlarımız dışında olsun ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya kast eden düşmanlarımıza asla izin vermeyeceğiz. Gücü geçmişinden ve özünden gelen Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok kenetleneceğiz. Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun."

Cumhuriyet ve Kırıkkale üniversiteleri

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da yaptığı açıklamada, "Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek ve güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan Mehmetçiklerimize mübarek bir gecede yapılan hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Üniversitesinden yapılan açıklamada ise "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kahramanca mücadele ederken alçak bir saldırı sonucu İdlib'de şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, katil Esed'i ve onu cesaretlendirenleri lanetliyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Allah kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin." denildi.

Bozok Üniversitesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da İdlib'de rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 asker için baş sağlığı mesajı yayımladı.



Karadağ mesajında, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla bölgeyi zulüm ve baskıdan kurtaran Türk Silahlı Kuvvetlerine, Suriye'de rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısının kabul edilemez olduğunu ve hiçbir gerekçeye sığdırılamayacağını belirtti.



"Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır" diyen Karadağ, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimize şahsım ve üniversitem adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA