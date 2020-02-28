: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:12

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından cuma namazı kılındı.

Hutbede cemaate hitap eden Taştan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa yakılarına da sabır temennisinde bulundu.

Cuma namazı sonrası aynı camide Mehmet Taştan tarafından Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu