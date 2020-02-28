: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:04

Namaz kılan cemaat

Cuma namazının ardından basın açıklaması için toplanan kalabalık

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan'ın açıklaması

Slogan atan vatandaşlar ADANA - Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı kınayarak protesto etti.

Kaynak: AA

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