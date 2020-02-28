Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Namaz kılan cemaat Cuma namazının ardından basın açıklaması için toplanan kalabalık Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan'ın açıklaması Slogan atan vatandaşlar ADANA - Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33...
28.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:04
Namaz kılan cemaat
Cuma namazının ardından basın açıklaması için toplanan kalabalık
Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan'ın açıklaması
Slogan atan vatandaşlar ADANA - Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı kınayarak protesto etti.
Kaynak: AA