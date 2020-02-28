Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:20

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olduğunu, 32 askerin de yaralandığını hatırlattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Aktaş, saldırıda yaralanan askerlere de şifa temennisinde bulundu.

Esen de gece saatlerinde Türkiye'nin yüreğini yakan kara haberin İdlib'den geldiğini belirtti.

Türk milletine başsağlığı dileyen Esen, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milleti en zor zamanlarında bir ve beraber olarak sıkı sıkıya kenetlenmeyi başaran bir millettir. Milli birliğimizi ve milli benliğimizi sekteye uğratmak isteyenler, vatanseverliğimizi ve milletperverliğimizi tekrar gözden geçirmelidir. Bu süreçte devletimize ve kahraman askerlerimize inancımız tamdır. Şanlı Türk ordumuzun yanındayız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin."

Samsun

Samsun'da ise camilerde İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için dua edildi.

Büyük Cami ve avlusunu dolduran vatandaşlar, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik ve şehitler için ellerini semaya açarak dua etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katıldığı namaz sonrası Mehmetçik'in muzaffer olması niyazında bulunuldu.

Kaynak: AA