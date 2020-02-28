Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:36

Erzurum ile Erzincan'daki kurum ve kuruluşlardan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle taziye mesajları yayımlandı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, mesajında, Suriye'nin gayrimeşru rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısı sonucu 33 vatan evladının şehadet şerbetini içtiğini belirtti.

Mesajında "İçimiz kan ağlıyor." ifadesini kullanan Yücelik, şunları kaydetti:

"Bize bu acıyı yaşatan katil Esed ve onun iş birlikçileri, nihayetinde akıttıkları kanda boğulacak ve bu yaptıklarının hesabını verecektir. Amacı sadece sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölgeden gelebilecek tehditlere karşı önlem almak ve masum insanların canının daha fazla yanmaması için çaba göstermek olan ülkemize yapılan bu hain ve kalleşçe saldırıya gerekli cevabın verildiğini görmek, acıyla kavrulan yüreklerimizi bir nebze olsun ferahlatacaktır."

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan açıklamada ise şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından da "Şehit düşen kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." mesajı paylaşıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, mesajında, Türk milleti birlik ve beraberliğini muhafaza ettikçe, bu fitne ateşine odun taşımaya devam edenlerin kaybedeceklerinin herkes tarafından bilindiğini vurgulayarak, "Küresel güçlerin hizmetinde olan ve aldığı talimatla kahraman askerlerimizi şehit eden Suriye'deki kukla yönetimi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yayımladığı taziye mesajında, Mehmetçiğin hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Tanoğlu, şunları kaydetti:

"Türk milleti, var olduğu günden bu yana vatanı ve bağımsızlığını namusu bilmiş, herhangi bir tehdit karşısında gözünü bile kırpmadan canını feda etmiştir. Bugün de bizlerin huzuru, vatanının bölünmez bütünlüğü ve milletinin bekası için sınır ötesinde görev yapan gözü pek Mehmetçiğimiz, ne yazık ki hain bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum. Sadece yüreğimizle değil, tüm varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz."

Kaynak: AA