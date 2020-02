Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:32

İdlib'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından birçok sanatçı başsağlığı mesajı yayımladı.

Sanatçı Cüneyt Arkın Instagram hesabında, bayrak fotoğrafı ve "İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini paylaştı.

Şarkıcı Tarkan, Twitter mesajında üzüntüsünü, "Başımız sağ olsun. İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarım Mehmetçik'le." sözleriyle aktardı.

Şarkıcı Kenan Doğulu Twitter'da "İdlib'de gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarının, ailelerinin, Türk milletinin başı sağ olsun." cümleleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Oyuncu, yönetmen Yılmaz Erdoğan, bayrak fotoğrafıyla birlikte "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerimize güç ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." paylaşımı yaparken, oyuncu Demet Akbağ ise bayrak fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımda bulundu:

"İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim."

Haluk Levent, konserini iptal etti

Besteci ve şarkıcı Haluk Levent, "Şehitlerimiz var. Başımız sağ olsun." mesajıyla yakın tarihli konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Tiyatrocu, aktör, şair ve yazar Ahmet Yenilmez paylaşımında, "Dualarımız kınalı kuzularımız için. Allah'ım İslam'ın son ordusunu muzaffer eyle." ifadelerini kullandı.

Piyanist Gülsin Onay üzüntüsünü, "Ah şehitlerimiz. Meğer gökyüzü onlara ağlıyormuş. Yanıyor yüreğimiz." sözleriyle dile getirdi.

Sanatçı Emel Sayın, "Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine de sabır versin. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Oyuncu Behzat Uygur, sosyal medya hesabında, "Mehmetçiklerimiz. Çok acı. Allah'ım analarına, babalarına sabır ver." ifadelerini kullanırken, oyuncu, şarkıcı ve sunucu Beyazıt Öztürk de "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü. Allah acılı ailelerine sabır versin." şeklinde üzüntülerini aktardı.

Sanatçı Erol Evgin baş sağlığı dilerken, oyuncu Oktay Kaynarca da "Kardeşlerim Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun." sözlerini paylaştı.

Oyuncu Tolga Çevik, üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Bu gece gelen şehit haberiyle içimiz yandı. Anaları, babaları düşünmeden bir an geçmiyor. Eşsiz evlatlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Bitsin artık bu haberler! Bu vatanın hiçbir evladına zeval gelmesin."

"Cümlelerimizin hiçbir anlamı yok"

Oyuncu Şahan Gökbakar, Türk bayrağıyla birlikte "Çok üzgünüm. Gencecik canlar gitti. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hakan Altun, sosyal medya paylaşımında, "Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Gamze Özçelik, bayrak fotoğrafıyla birlikte, şu paylaşımı yaptı:

"Ya Rabb'im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sığınırız Allah'ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen, her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter."

Genç oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dilerken, Murat Kekilli ise "Çok şehidimiz var. Cümlelerimizin hiçbir anlamı yok, 'Mekanlarınız cennet olsun.' dışında." ifadelerine yer verdi.

"Hissettiğim acıyı anlatamıyorum"

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımında "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı bayrak fotoğrafı paylaştı.

Oyuncu Doğa Rutkay, baş sağlığı mesajında, "Allah rahmet eylesin. Acımız derin, acımız büyük. Şehidimiz var." sözlerini, oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik de "Çok üzgünüm. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah'ım sen askerlerimizi koru." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sarp Akkaya, "Yazacak söyleyecek bir şey yok. Yüreğimiz yandı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Şehitlerimiz var." paylaşımını yaptı.

Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, bayrak fotoğrafıyla "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." cümlelerini kullandı.

Şarkıcı Hadise ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Kelimeler boğazımda düğüm. Hissettiğim acıyı anlatamıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Dualarım Mehmetçiğimizle."

Kaynak: AA