Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:00

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin kanının yerde kalmayacağına inandığını söyledi.

Hızal, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İdlib'den gelen şehit haberlerinin Türk milletinin yüreğini dağladığını belirtti.

Bu saldırıların Türk milletini korkutamayacağını ve sindiremeyeceğini dile getiren Hızal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sınırlarımızda oluşturacağımız her türlü askeri güvenlik önlemlerini almak için bütün millet olarak devletimizin ve ordumuzun yanındayız." dedi.

Türkiye'nin, yıllardır Suriye'de yaşanan insanlık dramına diğer ülkeler gibi duyarsız ve sessiz kalmadığına dikkati çeken Hızal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sınırlarımızı açarak dünyaya insanlık dersi vermişiz. Her zaman söylendiği gibi kimsenin toprağında gözümüz yok." diye konuştu.

Rusya ile yapılan anlaşmaların ve diğer devletlerin verdiği sözlerin sadece masada kaldığını belirten Hızal, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını bozmak isteyenlere karşı, bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde 33 şehidimizi, Peygamber Efendimize komşu olarak göndereceğiz. Millet olarak devletimizin gücünü ve kudretini biliyoruz. İnşallah devletimizin yetkili kurumları aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır."

Kaynak: AA