Türkiye, Mazlumun ve Mağdurun Yaşam Hakkını Koruyan Tek Ülke"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla pek çok mazlumun ve mağdurun yaşam hakkını birinci derecede koruyan, öncelik veren, dünyada başka bir örneği olmayan tek ülkedir." dedi.

Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Samsun'daki bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Karadeniz Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 7 bölgesinde insan haklarıyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

AK Parti'de İnsan Hakları Başkanlığı'nın 2015 yılında kurulduğunu hatırlatan Usta, "İnsan hakları denilince aklımıza ilk gelen yaşam hakkıdır. Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla pek çok mazlumun ve mağdurun yaşam hakkını birinci derecede koruyan, öncelik veren, dünyada başka bir örneği olmayan tek ülkedir. Dünya ve Avrupa sürekli demokrasiyi, insan haklarını, eşitliği, özgürlüğü sanki kendi tekelindeymiş, onların bizlere öğretmesi gereken bir kavrammış gibi dikte etmeye çalışırken aslında kendi yaptıkları ihlal ve yaşam hakları konusundaki yaklaşımlarının ne kadar yanlış, insan haklarıyla asla bağdaşmayacak noktada olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Kalkınmış ülkelerde de insan hakları ihlalleri yaşanabiliyor"

Usta, insan hakları ihlallerinin dünyada pek çok ülkede yaşandığına işaret ederek, "Dünyada ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı yükseliyor. Bunların hepsi insan hakları ihlallerinin çok açık ve net yaşandığını gösteriyor. Sadece belli coğrafyalarda değil, Asya ve Afrika'da değil, bugün kalkınmış olarak gördüğümüz ülkelerde maalesef bu acılar yaşanabiliyor. Amerika'da, Meksika sınırında 7 yaşındaki bir kız çocuğu susuzluktan öldü. Sınırdan geçirmedikleri ve orada beklettikleri için susuzluktan öldü. Bunun hesabını vermek çok zor bir şey. Biz sınırımıza yüz binler yığıldığında kapımızı açtık, hepsine ekmek verdik, su verdik. Ne kadar önemli bir şey yaptığınızın altını bir kez daha çizmek istiyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı boyunca insan hakları konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Usta, "İnsan hakları konusunda attığımız her adım, temel olarak insana dokunan ve insana hizmet dediğimiz, bizim ana çıkış noktamızı oluşturan esastır. Eğitimden tutun ulaşıma kadar her alanda hizmetleri bir lütuf olarak değil, insanımızın bunu hak ettiğini düşünerek yaptık. İnsan haklarını temelde tuttuğumuz bir anlayışla çalıştık. O yüzden başarılıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir de katıldı.