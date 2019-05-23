Türkiye Mayıs Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde bu ülkeden mayıs ayında petrol alımını durdurdu. ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeye getirdiği 6 aylık İran'dan petrol alımı muafiyeti, 2 Mayıs'ta son bulmuştu.

Refitiniv veri ağına göre İran'dan çıkan hiçbir tanker mayıs ayı boyunca Türkiye'ye uğramadı. Adı açıklanmayan bir Türk yetkili konuyla ilgili olarak "Artık İran'dan petrol almıyoruz. Yaptırımlardan muaf tutulan 8 ülke arasındaydık, ancak şu anda bu yaptırımlara uyacağız." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle