Türkiye maske üretiminde Çin ile yarışıyor
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Türkiye maske üretiminde Çin ile yarışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, bir dizi ziyaretler üzerine Eskişehir'e geldi.

Türkiye maske üretiminde Çin ile yarışıyor
16.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:46

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, bir dizi ziyaretler üzerine Eskişehir'e geldi. İlk olarak Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, pandemi süreci hakkında konuşarak, "Türkiye, bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi" dedi.

Eskişehir'e bir dizi ziyaretler için gelen Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ilk olarak Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret etti. Burada yapılan toplantı akabinde Bakan Yardımcısı Büyükdede, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BREZİLYA'YA CİDDİ BOYUTTA İHRACATIMIZ OLDU"

Korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde Türkiye sanayisinin önemli başarılar altına imza attığını belirterek, "Bizim solunum cihazlarında paydaşlarla beraber şuanda eriştiğimiz nokta o zaman bir hedef konulmuştu, 5 bin solunum cihazına en kısa zamanda ulaşılması diye. Şimdi 5 bin cihaza ulaşılmış durumda. Bu arada bildiğim kadarıyla Brezilya'ya ciddi boyutta ihracatımız da oldu. Buna benzer ihracat yapılan ülkeler ve hibe yapılan ülkelerimiz de oldu. Ama hem paydaşların hem de bakanlığımızın destekleriyle yapılmış olan bu üretim, şuanda koyduğumuz hedef olan 5 bin adede erişmiş durumda. Hatta zannediyorum bu Cuma günü de, o 5 bine ulaşma ile ilgili bir de tören yapacaklar, onu kutlayacaklar. Fakat şuanda birçok ülkeye hem ihracat olarak hem hibe olarak Türkiye büyük bir başarıyla bu solunum cihazlarını durumda olduğunu söylemem lazım" ifadelerini kullandı.

"BU VESİLEYLE ÇİN İLE REKABET EDEBİLECEK BİR ŞEKİLDE MASKE MAKİNELERİ ÜRETEBİLEN MAKİNECİLERİMİZ DE OLDU"

Sadece solunum cihazı değil, hem TÜBİTAK olarak hem diğer kurumlarımız hem özel sektör hem kamu sektörü olarak sadece solunum cihazında değil, şuanda özellikle ASELSAN birçok sağlık cihazını üretmeye devam ediyor, geliştirmeye devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye, bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi. O kadar çabuk bir harekat uygulandı ki, biz bu pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 20-25 tane firmamız varken, bugün binlerle ifade edilen bir maske üreticisi ülke haline geldik. Ama bu da şu; Türkiye sanayicinin, Türkiye insanının flexible yapısından gelen ve hemen ayak uydurabilen bir yapıda olmasının getirdiği bir sonuç. O kadar enteresan bir şekilde bu vesileyle Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oluşmuş oldu. Yani Türkiye, ihtiyaç duyulan noktada ne gerekiyorsa anında bunu üretebilecek flexibleiteyi gösterebilecek bir sanayici alt yapısına sahip. ve dünyadaki diğer ülkeler aynı flexibleiteyi gerçekleştiremediler. Belki bu bizim Türkiye'nin endüstrisinin bir gücü olarak görmek lazım" dedi.

Öte yandan yapılan açıklama sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Arçelik fabrikasında gerçekleşecek olan 'Güvenli Üretim Belgesi' törenine katılmak üzere ayrıldı.

(Mustafa Kaplan - Ersin Gökdağ/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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