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Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap maçları başladı

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Spor

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap karşılaşmaları Konya'da başladı.

KONYA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap karşılaşmaları Konya'da başladı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona, 16 kadın ve erkek takımından toplam 200 sporcu katılıyor.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, AA muhabirine, Selçuklu Belediyesi olarak masa tenisi Süper Lig müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl da minikler Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Tezcan, şunları kaydetti:

"Masa tenisine duyulan ilgi her geçen gün artıyor. Masa tenisine gerekli ilgiyi göstermeye çalışıyoruz. İnşallah bu ilgi artarak devam edecek. Turnuvadaki takımlarımız masa tenisinde Türkiye'deki üst düzey takımlar. Şu an 3. etap maçları Konya'da oynanıyor. Bu yıl içinde gerçekleşecek İslam Oyunları'nda da Selçuklu Belediyesi'nin bir ev sahipliği olacak. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Tüm sporseverleri Konya'ya davet ediyorum."

Tezcan, 3. etap karşılaşmalarının salgın önlemlerinin altında yarın oynanacak maçlar ile tamamlanacağını kaydetti.

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap maçları başladı

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap maçları başladı

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap maçları başladı

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etap maçları başladı

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AA / Havva Dereağzı - Spor Haberleri

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