Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: "İçimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak başaracağımıza inanıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: "İçimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak başaracağımıza inanıyoruz"

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: 'İçimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak başaracağımıza inanıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Samet Polat, "Masa Tenisi etrafında bir ve beraber olan, güçlü, adil, şeffaf, başarılı ve vizyoner bir ruhu canlandıracağımıza, içimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Samet Polat, "Masa Tenisi etrafında bir ve beraber olan, güçlü, adil, şeffaf, başarılı ve vizyoner bir ruhu canlandıracağımıza, içimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Gençlik Komitesi Başkan Vekili ve Balkan Masa Tenisi Birliği Gelişim Komite Başkanı Samet Polat, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'na başkanlık için aday olacağını açıkladı. Uzun zamandır bu branş içerisinde çalışmaları olduğunu ifade eden Polat, "Bildiğiniz üzere uzun bir süredir Türk Masa Tenisi için aktif olarak çalışmakta ve yıllardır ülkemize hizmet etmekteyim. Edindiğim bilgi ve tecrübelerle, çalışma azmim ve sizlerin de desteğiyle artık Türk Masa tenisine daha üst seviyede bir katkı sunmak istiyorum. Bir süredir devam eden hazırlıklarımız neticesinde sizlerle, Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkan Adayı olarak, ekibimizle bir sonraki seçime gireceğimizi siz değerli dostlarımızla paylaşmak isterim" cümlelerine yer verdi.

"Başaracağımıza inanıyoruz"

Masa tenisinin gelişimi için elinden geleni yapacağını söyleyen Polat, "Sporumuz adına, 'Başarı İçin Değişim' sloganımızla, 'Başarı' hedefiyle bir değişim hareketi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu değişimi güvenli ve adil bir spor ortamı oluşturma, güçlü uluslararası ilişkilere sahip bir federasyon olma, profesyonelleşmiş bir yapıya sahip olma, aktif medya gücüne sahip olma, dijital altyapısı oturmuş bir yapıya sahip olma, profesyonel kalitede organizasyonlar yapan bir federasyon olma ve olimpiyatta yer alan bir Türk Masa Tenisi oluşumu hedeflerimizle gerçekleştireceğimize inancımız tamdır. Masa tenisi sporunun her daim içinde yer alan, aktif ve özverili çalışmalarıyla herkese bir şekilde dokunan, ulaşan ve destek sunan bir başkan adayı olarak, dünyadaki en dostane ruha sahip sporlardan biri olan 'Masa Tenisi' etrafında bir ve beraber olan, güçlü, adil, şeffaf, başarılı ve vizyoner bir ruhu canlandıracağımıza, içimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: 'İçimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak başaracağımıza inanıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Meral Akşener Emine Erdoğan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Münir Özkul Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Adayı Samet Polat: "İçimizdeki coşkuyu başarıyla yansıtarak başaracağımıza inanıyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:17:14. #1.14#

title