Türkiye-Malta-Libya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Malta Dışişleri Bakanı ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı düzenledi.