Türkiye-Malta-Libya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı
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Türkiye-Malta-Libya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Malta Dışişleri Bakanı ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Malta Dışişleri Bakanı ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı düzenledi.

Türkiye-Malta-Libya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı
Türkiye-Malta-Libya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı
Türkiye-Malta-Libya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı
Türkiye-Malta-Libya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (1)
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