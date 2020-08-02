Türkiye Mali'ye Cansuyu Oldu Merkezi Türkiye'de olan ve dünya genelinde yardım faaliyetleri yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da yardıma muhtaç insanların umudu oldu.

Merkezi Türkiye'de olan ve dünya genelinde yardım faaliyetleri yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da yardıma muhtaç insanların umudu oldu.

Afrika Kıtasının en fakir ülkelerinden olan Mali de yardım faaliyeti yürüten Cansuyu derneği yardım gönüllüleri, vekalet yoluyla kestikleri kurbanlık etleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türkiye'den kendilerine vekalet ile verilen 2 bin 380 hisseyi Kurban bayramının birinci ve ikinci günü keserek dağıtım yapan Cansuyu derneği yardım gönüllüleri, kesilen kurbanlıkları başkent Bamako ve çevre köylerine giderek 107 bin 100 kişiye ulaştırdı.

Cansuyu Mali Sorumlusu Yaşar Gürtoklu AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bamako'da kestikleri kurbanlıkları bu gün itibari ile bitirdiklerini ve 107 bin 100 kişiye ulaştırdıklarını söyledi.

Gürtoklu, kendilerine gönderilen kurban hisselerini hakkıyla bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, dağıtım faaliyetinden sonra yapacakları ilk işin yetim çocuklarla bir araya gelmek olduğunu belirtti.

Başkent Bamako'ya bağlı Sindala köyündeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıdıklarını söyleyen Yaşar Gürtoklu, kendilerine yardım vekaleti verenlere de teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA