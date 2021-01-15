Türkiye Mali'deki BM misyonuna yönelik terör saldırısını kınadı
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Türkiye Mali'deki BM misyonuna yönelik terör saldırısını kınadı

15.01.2021 01:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:22
Türkiye Mali'deki BM misyonuna yönelik terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkesi Mali'de 4 askerin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkesi Mali'de 4 askerin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Timbuktu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA'da görevli Fildişi Sahili'nden dört askerin hayatını kaybettiği ve beş askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fildişi halkına ve hükümetine taziyelerin iletildiği açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Fildişi halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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